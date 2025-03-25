Рейтинг@Mail.ru
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/podzhog-2007094580.html
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции - РИА Новости, 25.03.2025
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции
Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:51:00+03:00
2025-03-25T07:51:00+03:00
происшествия
республика алтай
горно-алтайск
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70428/56/704285695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fceaed686a2a733deb5f428214a5ebbb.jpg
БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. "В Республике Алтай после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил Андрей Турчак в ходе заседания правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. По словам главы республики, важно усилить профилактические меры, поскольку количество случаев вербовки молодых людей в совершения противоправных действий растет. "Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Турчак. Ранее глава республики сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума, его заключили под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. По данным МВД по региону, мужчина действовал по наводке мошенников.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html
https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html
республика алтай
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70428/56/704285695_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_768aef26044c67480c383283ba7a01b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак
Происшествия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Андрей Турчак
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции

В Горно-Алтайске усилят профилактические меры после поджога подстанции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорно-Алтайск
Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак.
Республике Алтай после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил Андрей Турчак в ходе заседания правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
Сгоревшие автомобили на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог
Вчера, 01:45
По словам главы республики, важно усилить профилактические меры, поскольку количество случаев вербовки молодых людей в совершения противоправных действий растет. "Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Турчак.
Ранее глава республики сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума, его заключили под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. По данным МВД по региону, мужчина действовал по наводке мошенников.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Ставрополе задержали подростков подозреваемых в поджоге здания
23 марта, 07:38
 
ПроисшествияРеспублика АлтайГорно-АлтайскАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала