https://ria.ru/20250325/podzhog-2007094580.html

На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции

На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции - РИА Новости, 25.03.2025

На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции

Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:51:00+03:00

2025-03-25T07:51:00+03:00

2025-03-25T07:51:00+03:00

происшествия

республика алтай

горно-алтайск

андрей турчак

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БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. "В Республике Алтай после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил Андрей Турчак в ходе заседания правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. По словам главы республики, важно усилить профилактические меры, поскольку количество случаев вербовки молодых людей в совершения противоправных действий растет. "Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Турчак. Ранее глава республики сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума, его заключили под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. По данным МВД по региону, мужчина действовал по наводке мошенников.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html

https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html

республика алтай

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак