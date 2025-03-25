https://ria.ru/20250325/podzhog-2007094580.html
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции - РИА Новости, 25.03.2025
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции
Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:51:00+03:00
2025-03-25T07:51:00+03:00
2025-03-25T07:51:00+03:00
происшествия
республика алтай
горно-алтайск
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак. "В Республике Алтай после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил Андрей Турчак в ходе заседания правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. По словам главы республики, важно усилить профилактические меры, поскольку количество случаев вербовки молодых людей в совершения противоправных действий растет. "Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Турчак. Ранее глава республики сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума, его заключили под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. По данным МВД по региону, мужчина действовал по наводке мошенников.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html
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республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак
Происшествия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Андрей Турчак
На Алтае усилят профилактические меры после поджога подстанции
В Горно-Алтайске усилят профилактические меры после поджога подстанции
БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Профилактические меры усилят в Республике Алтай после поджога подстанции, оставившего часть Горно-Алтайска без света, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"В Республике Алтай
после поджога подстанции будут усилены профилактические меры. Об этом заявил Андрей Турчак
в ходе заседания правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
По словам главы республики, важно усилить профилактические меры, поскольку количество случаев вербовки молодых людей в совершения противоправных действий растет. "Проводить беседы в образовательных учреждениях. Доносить информацию о распространенных способах обмана. Наглядно рассказывать о последствиях совершения таких преступлений", – подчеркнул Турчак.
Ранее глава республики сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума, его заключили под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. По данным МВД по региону, мужчина действовал по наводке мошенников.