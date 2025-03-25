https://ria.ru/20250325/podrostok-2007129184.html

Во Владимирской области подростка из Москвы заподозрили в терроризме

Во Владимирской области подростка из Москвы заподозрили в терроризме - РИА Новости, 25.03.2025

Во Владимирской области подростка из Москвы заподозрили в терроризме

Несовершеннолетнего жителя Москвы задержали во Владимирской области при проведении видеосъемки объекта транспортной инфраструктуры, его обвиняют в участии в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:37:00+03:00

2025-03-25T10:37:00+03:00

2025-03-25T10:38:00+03:00

происшествия

россия

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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Несовершеннолетнего жителя Москвы задержали во Владимирской области при проведении видеосъемки объекта транспортной инфраструктуры, его обвиняют в участии в деятельности террористической организации, сообщило следственное управление СК по региону в Telegram-канале. "В Петушинском межрайонном следственном отделе регионального управления СК расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, в отношении несовершеннолетнего жителя г. Москвы, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - говорится в сообщении управления. По данным ведомства, молодому человеку предъявлено обвинение, он заключен под стражу. По версии следствия, обвиняемый в феврале вступил в Русский добровольческий корпус* путем принятия их присяги. Он получил указание "снять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Петушинского района" и был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Как сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону, молодой человек 2009 года рождения согласился выполнить по указанию координатора ряд заданий в виде видеосъемки объектов военной и транспортной инфраструктуры с целью подготовки диверсионно-террористического акта. За указанные действия обвиняемый получил 9 тысяч рублей. Задержан при выполнении очередной видеосъемки. Во время задержания обвиняемый признал свою причастность к противоправной деятельности, а также сообщил, что имел намерение начать подготовку к совершению диверсии.* Организация признана террористической в России

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)