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Заводы Подмосковья поставили за рубеж более 599 тонн мороженого за 2 месяца
Заводы Подмосковья поставили за рубеж более 599 тонн мороженого за 2 месяца - РИА Новости, 25.03.2025
Заводы Подмосковья поставили за рубеж более 599 тонн мороженого за 2 месяца
Предприятия Московской области поставили в зарубежные страны более 599 тонн мороженого за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятия Московской области поставили в зарубежные страны более 599 тонн мороженого за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По информации областного Минсельхоза, экспорт продукта, произведенного в Подмосковье за два месяца с начала года, вырос на 18,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, на территории Подмосковья работают восемь крупных предприятий, продукция которых представлена как в регионах России, так и за рубежом. "По итогам двух месяцев с начала года, ключевыми торговыми партнерами стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема экспорта мороженого из региона, Казахстан – более 16%, Азербайджан – 5,4%. Также около 2% мороженого экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению", – приводит пресс-служба слова Двойных. В региональном Минсельхозе дополнили, что в 2024 году объем выпуска мороженого превысил 108 тысяч тонн. В 2025 году показатель планируют увеличить на 4%. По данным министерства, подмосковные предприятия производят более 18% продукции, представленной на российском рынке.
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московская область (подмосковье), россия, мороженое
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Мороженое
Заводы Подмосковья поставили за рубеж более 599 тонн мороженого за 2 месяца
Подмосковные предприятия экспортировали более 599 тонн мороженого за 2 месяца
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предприятия Московской области поставили в зарубежные страны более 599 тонн мороженого за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По информации областного Минсельхоза, экспорт продукта, произведенного в Подмосковье за два месяца с начала года, вырос на 18,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, на территории Подмосковья работают восемь крупных предприятий, продукция которых представлена как в регионах России, так и за рубежом.
"По итогам двух месяцев с начала года, ключевыми торговыми партнерами стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема экспорта мороженого из региона, Казахстан – более 16%, Азербайджан – 5,4%. Также около 2% мороженого экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению", – приводит пресс-служба слова Двойных.
В региональном Минсельхозе дополнили, что в 2024 году объем выпуска мороженого превысил 108 тысяч тонн. В 2025 году показатель планируют увеличить на 4%. По данным министерства, подмосковные предприятия производят более 18% продукции, представленной на российском рынке.