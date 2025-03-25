https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством - РИА Новости, 25.03.2025

День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством

Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:00:00+03:00

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2025-03-25T08:01:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

брикс

аналитика

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Объявление о том, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в мае отправится с визитами в Россию и Китай, окончательно прояснило ситуацию вокруг празднования 80-летия Победы — на Красной площади в Москве соберутся лидеры Мирового Большинства. Нет, Трампа не будет: эта идея изначально звучала абсолютно безумно, но стала обсуждаться публикой после начала головокружительного внешнеполитического разворота американского президента. Но и без него в столице России соберется максимальное за последние десять лет количество гостей. Прошлый юбилей пришелся на начало ковидного карантина — и иностранцев на торжествах, естественно, не было. А к нынешнему Россия подходит через три военных года, во время которых Запад пытался нас изолировать и объявить изгоями. Результат мы увидим 9 Мая на Красной площади.И дело не в общем количестве президентов, премьеров, принцев и прочих высокопоставленных иностранных гостей, которые приедут на торжества — сейчас еще невозможно точно посчитать, но понятно, что речь идет о нескольких десятках лидеров, — а о высоком представительстве ключевых незападных стран. Да, Европу не ждем — за исключением руководителей Сербии и Словакии, но это и понятно: остальным приходится срочно готовиться к отражению русской угрозы, тут уж не до поездок в Москву. Не будет и "коллективного Запада" (от Канады до Австралии и Японии), хотя трамповская администрация вполне может отправить своего специального представителя (пусть не Уиткофа, но, например, кого-то из крупных отставных военных), особенно если встреча Путина и Трампа все-таки состоится до начала мая. Предсказуемое отсутствие глав стран Запада на трибунах у Кремля в условиях продолжающейся на Украине прокси-войны не просто неудивительно, а абсолютно закономерно. Но то, на каком уровне будет представлен незападный мир, имеет далеко не символическое значение.В Москве практически соберется неофициальный саммит БРИКС, то есть того самого ядра незападного мира. Будут Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Лула да Силва, нет пока что ясности только с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой. То есть из пяти стран — участников изначального БРИКС прибудут лидеры четырех. Но с прошлого года в организации уже десять государств — и лидеры остальных тоже с большой вероятностью окажутся в Москве. Почти наверняка ожидаются лидер Ирана Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, точно приедет премьер или президент Эфиопии (в Аддис-Абебе еще не определились). Генерал Прабово Субианто, глава Индонезии, уже подтвердил свой визит в Россию в июне, но вполне вероятно и его присутствие на параде. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приедет сам или пришлет одного из принцев. То есть "Десятка БРИКС" будет представлена на очень высоком уровне — так же, как и еще дюжина стран-партнеров.А среди них не только такие близкие России страны, как Беларусь, Казахстан и Узбекистан (их президенты приедут в Москву наряду с руководителями других стран постсоветского пространства), или старые друзья вроде Кубы, Вьетнама и Алжира (и они будут представлены на высшем уровне), но и Нигерия, Малайзия, Таиланд, Турция, Боливия и Уганда. Не все из них будут представлены на самом высшем уровне (например, не стоит ждать президента Эрдогана — и вовсе не из-за внутриполитической ситуации), но делегации в любом случае будут очень статусные.Ожидаются руководители ряда латиноамериканских и африканских стран, приедут и лидеры многих дружественных азиатских стран, в том числе и государств АСЕАН. Но самым необычным может стать присутствие руководителя КНДР Ким Чен Ына — никакого подтверждения пока что, естественно, нет, но если он придет, то это станет уникальным случаем. В силу закрытого характера корейской власти лидеры страны не только крайне редко покидают ее, но и практически никогда не участвуют в многосторонних встречах, саммитах и церемониях (последний раз такое было в 1980 году). Хотя дед нынешнего вождя Ким Ир Сен бывал на параде на Красной площади — пусть и посвященном годовщине Октябрьской революции в далеком 1957-м.В параде на Красной площади примут участие представители армий 19 стран — и это тоже будет не просто демонстрацией уважения и данью памяти героям Великой Отечественной. Россия продемонстрировала готовность с оружием в руках отстаивать свои интересы и принципы — и не отступилась, даже столкнувшись с коалицией ключевых западных держав. Предпринимаемая сейчас попытка мирного урегулирования может сорваться в любой момент — или привести к шаткому, но символичному и важному перемирию. Возможно ли его наступление до 9 мая?Вполне, но вне зависимости от этого Россия не согласится ни с чем, что сохраняло бы стратегическую угрозу нашей безопасности на западном направлении — не говоря уже о любой форме заокеанского контроля над Украиной. Те, кто все еще надеется прогнуть или даже победить Россию, не приедут на парад. Но им можно только посоветовать не пытаться проверять на прочность наши позиции.

https://ria.ru/20250322/pobeda-2006623011.html

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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, брикс, аналитика