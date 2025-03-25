https://ria.ru/20250325/peskov-2007159575.html

Песков прокомментировал фото Зеленского с горящим Кремлем

Песков прокомментировал фото Зеленского с горящим Кремлем - РИА Новости, 25.03.2025

Песков прокомментировал фото Зеленского с горящим Кремлем

Снимок Владимира Зеленского на фоне изображения горящего Кремля не красит лидера киевского режима и иллюстрирует его уровень духовного развития, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:31:00+03:00

2025-03-25T12:31:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Снимок Владимира Зеленского на фоне изображения горящего Кремля не красит лидера киевского режима и иллюстрирует его уровень духовного развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл был проиллюстрирован фотографией Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Я бы это никак не комментировал. Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях", - сказал Песков журналистам на вопрос о снимке Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.

https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире