https://ria.ru/20250325/peskov-2007157800.html
Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа
Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа - РИА Новости, 25.03.2025
Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа
Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в планах нет, при необходимости он будет быстро организован, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в планах нет, при необходимости он будет быстро организован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа при необходимости будет быстро организован