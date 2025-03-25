https://ria.ru/20250325/peskov-2007157800.html

Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа - РИА Новости, 25.03.2025

Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в планах нет, при необходимости он будет быстро организован, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в планах нет, при необходимости он будет быстро организован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006918529.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире