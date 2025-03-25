https://ria.ru/20250325/peskov-2007157387.html
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2025
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков
Контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:26:00+03:00
2025-03-25T12:26:00+03:00
2025-03-25T12:27:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет, и она будет согласована", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250312/peskov-2004506224.html
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россия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия
Россия, США, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков
Песков: контакты РФ и США продолжатся, но конкретики пока нет