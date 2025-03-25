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СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США - РИА Новости, 25.03.2025
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12:05 25.03.2025 (обновлено: 13:01 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/perepiska-2007151220.html
СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США
СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США
Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения европейских стран, что Вашингтон... РИА Новости, 25.03.2025
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в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
дональд трамп
майк уолтц
карл бильдт
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения европейских стран, что Вашингтон относится к союзникам с презрением, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы журнала Atlantic. "Сообщения обнажили всю глубину презрения к европейским союзникам", - отмечает Блумберг. Как стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент. В Европе эти сообщения восприняли как подтверждение того, что недовольство Трампа союзниками выходит далеко за рамки официальных заявлений. "В переписке о координации ударов по Йемену Вэнс вновь демонстрирует глубокую антиевропейскую враждебность", - приводит Блумберг слова бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта. "На фоне этой враждебной риторики европейские союзники теперь могут задуматься о последствиях обмена засекреченной информацией с США", - добавляет агентство. Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Вэнса, главы Пентагона Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Уолтца. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока ранее заявлял, что Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. После этого Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007078214.html
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сша
европа
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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, майк уолтц, карл бильдт, министерство обороны сша, евросоюз, ансар алла
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Майк Уолтц, Карл Бильдт, Министерство обороны США, Евросоюз, Ансар Алла
СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США

Переписка вице-президента США Вэнса подтвердила презрение к союзникам в ЕС

© Getty Images / Anna MoneymakerЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения европейских стран, что Вашингтон относится к союзникам с презрением, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы журнала Atlantic.
"Сообщения обнажили всю глубину презрения к европейским союзникам", - отмечает Блумберг.
Президент США Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом, заявили в Белом доме
00:46
Как стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент.
В Европе эти сообщения восприняли как подтверждение того, что недовольство Трампа союзниками выходит далеко за рамки официальных заявлений.
"В переписке о координации ударов по Йемену Вэнс вновь демонстрирует глубокую антиевропейскую враждебность", - приводит Блумберг слова бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Трамп приказал военным начать "решительные" действия против хуситов
15 марта, 21:47
"На фоне этой враждебной риторики европейские союзники теперь могут задуматься о последствиях обмена засекреченной информацией с США", - добавляет агентство.
Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Вэнса, главы Пентагона Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Уолтца.
© Jeffrey GoldbergСкрин переписки в чате в мессенджере Signal, опубликованный журналистом Джефри Голдбергом
Скрин переписки в чате в мессенджере Signal, опубликованный журналистом Джефри Голдбергом - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Jeffrey Goldberg
Скрин переписки в чате в мессенджере Signal, опубликованный журналистом Джефри Голдбергом
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока ранее заявлял, что Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
После этого Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
Кроме того, Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Журналист случайно попал в чат Белого дома при обсуждении ударов по хуситам
Вчера, 20:53
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Дональд ТрампМайк УолтцКарл БильдтМинистерство обороны СШАЕвросоюзАнсар Алла
 
 
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