https://ria.ru/20250325/perepiska-2007151220.html

СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США

СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США - РИА Новости, 25.03.2025

СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США

Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения европейских стран, что Вашингтон... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:05:00+03:00

2025-03-25T12:05:00+03:00

2025-03-25T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа подтвердила опасения европейских стран, что Вашингтон относится к союзникам с презрением, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы журнала Atlantic. "Сообщения обнажили всю глубину презрения к европейским союзникам", - отмечает Блумберг. Как стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент. В Европе эти сообщения восприняли как подтверждение того, что недовольство Трампа союзниками выходит далеко за рамки официальных заявлений. "В переписке о координации ударов по Йемену Вэнс вновь демонстрирует глубокую антиевропейскую враждебность", - приводит Блумберг слова бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта. "На фоне этой враждебной риторики европейские союзники теперь могут задуматься о последствиях обмена засекреченной информацией с США", - добавляет агентство. Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Вэнса, главы Пентагона Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Уолтца. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока ранее заявлял, что Трамп рассматривает Евросоюз как политического противника и поступает по отношению к нему соответствующе. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. После этого Трамп 13 марта заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007078214.html

https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html

https://ria.ru/20250324/chat-2007060402.html

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, майк уолтц, карл бильдт, министерство обороны сша, евросоюз, ансар алла