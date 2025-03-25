https://ria.ru/20250325/perechen-2007239802.html

Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.03.2025

Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:52:00+03:00

2025-03-25T16:52:00+03:00

2025-03-25T16:58:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

правый сектор

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794655287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfacee796a1ffa91eaa157912c509f96.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", следует из соответствующей базы ведомства."Украинское военизированное объединение национально-освободительное движение "Правый сектор" внесен в перечень террористов и экстремистов… Объединение добровольческий украинский корпус "Правый сектор", - значится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250316/glavar-2005307334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), правый сектор, россия, в мире