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Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.03.2025
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16:52 25.03.2025 (обновлено: 16:58 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/perechen-2007239802.html
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.03.2025
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и... РИА Новости, 25.03.2025
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
правый сектор
россия
в мире
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", следует из соответствующей базы ведомства."Украинское военизированное объединение национально-освободительное движение "Правый сектор" внесен в перечень террористов и экстремистов… Объединение добровольческий украинский корпус "Правый сектор", - значится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), правый сектор, россия, в мире
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Правый сектор, Россия, В мире
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Правый сектор в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Александр МаксименкоБоевики "Правого сектора"*
Боевики Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
Боевики "Правого сектора"*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", следует из соответствующей базы ведомства.
"Украинское военизированное объединение национально-освободительное движение "Правый сектор" внесен в перечень террористов и экстремистов… Объединение добровольческий украинский корпус "Правый сектор", - значится в перечне.
* Запрещенная в России террористическая организация
Михаил Алексеев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
16 марта, 12:28
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Правый секторРоссияВ мире
 
 
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