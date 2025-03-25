https://ria.ru/20250325/perechen-2007239802.html
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.03.2025
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:52:00+03:00
2025-03-25T16:52:00+03:00
2025-03-25T16:58:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
правый сектор
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", следует из соответствующей базы ведомства."Украинское военизированное объединение национально-освободительное движение "Правый сектор" внесен в перечень террористов и экстремистов… Объединение добровольческий украинский корпус "Правый сектор", - значится в перечне.* Запрещенная в России террористическая организация
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), правый сектор, россия, в мире
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Правый сектор, Россия, В мире
Росфинмониторинг внес Правый сектор* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Правый сектор в перечень террористов и экстремистов