https://ria.ru/20250325/pensionery-2007140332.html

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:28:00+03:00

2025-03-25T11:28:00+03:00

2025-03-25T11:28:00+03:00

сергей миронов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы по всей стране."Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал политик.Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения."У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — пояснил Миронов.Лидер СРЗП добавил, что депутаты от его партии займутся подготовкой законодательной инициативы о внедрении такой карты.

https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html

https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, общество