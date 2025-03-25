https://ria.ru/20250325/pensionery-2007140332.html
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:28:00+03:00
2025-03-25T11:28:00+03:00
2025-03-25T11:28:00+03:00
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы по всей стране."Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал политик.Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения."У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — пояснил Миронов.Лидер СРЗП добавил, что депутаты от его партии займутся подготовкой законодательной инициативы о внедрении такой карты.
https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html
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сергей миронов, общество
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Миронов предложил ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы по всей стране.
"Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал политик.
Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения.
"У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — пояснил Миронов
.
Лидер СРЗП добавил, что депутаты от его партии займутся подготовкой законодательной инициативы о внедрении такой карты.