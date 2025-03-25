Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/pensionery-2007140332.html
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:28:00+03:00
2025-03-25T11:28:00+03:00
сергей миронов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы по всей стране."Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал политик.Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения."У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой &lt;...&gt; практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — пояснил Миронов.Лидер СРЗП добавил, что депутаты от его партии займутся подготовкой законодательной инициативы о внедрении такой карты.
https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html
https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей миронов, общество
Сергей Миронов, Общество
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Миронов предложил ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в беседе с РИА Новости создать Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы по всей стране.
"Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал политик.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россиянам сообщили о масштабном увеличении пенсии в апреле
Вчера, 03:15
Парламентарий подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона. По его словам, Единая социальная карта предоставит предпенсионерам и пенсионерам право на бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы. При этом место их постоянного проживания не будет иметь значения.
"У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — пояснил Миронов.
Лидер СРЗП добавил, что депутаты от его партии займутся подготовкой законодательной инициативы о внедрении такой карты.
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов
13 февраля, 03:14
 
Сергей МироновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала