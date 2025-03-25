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ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:12:00+03:00
2025-03-25T17:12:00+03:00
2025-03-25T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
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денис пушилин
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ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск."Воздушная разведка бригады зафиксировала скопление пехоты ВСУ в лесном массиве. После чего было принято решение продолжить наблюдение, чтобы нанести удар в удобный момент", — заявили в соединении.Российские военные дождались выхода противника в пристрелянную зону, артиллерия бригады нанесла серию точных ударов, а операторы FPV-дронов завершили работу.Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы. По его словам, ВСУ пытаются удержать город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.
https://ria.ru/20250325/chasovyar-1981337707.html
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Уничтожение артиллерией и дронами-камикадзе пехоты ВСУ под Часовым Яром
Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Видео нанесения ударов по киевским боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Российская артиллерия и дроны уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром