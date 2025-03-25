https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 25.03.2025

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в РИА Новости, 25.03.2025

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ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск."Воздушная разведка бригады зафиксировала скопление пехоты ВСУ в лесном массиве. После чего было принято решение продолжить наблюдение, чтобы нанести удар в удобный момент", — заявили в соединении.Российские военные дождались выхода противника в пристрелянную зону, артиллерия бригады нанесла серию точных ударов, а операторы FPV-дронов завершили работу.Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы. По его словам, ВСУ пытаются удержать город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.

https://ria.ru/20250325/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение артиллерией и дронами-камикадзе пехоты ВСУ под Часовым Яром Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Видео нанесения ударов по киевским боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости. 2025-03-25T17:12 true PT1M13S

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