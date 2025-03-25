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ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 25.03.2025 (обновлено: 18:00 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/pekhota-2007244999.html
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в РИА Новости, 25.03.2025
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специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск."Воздушная разведка бригады зафиксировала скопление пехоты ВСУ в лесном массиве. После чего было принято решение продолжить наблюдение, чтобы нанести удар в удобный момент", — заявили в соединении.Российские военные дождались выхода противника в пристрелянную зону, артиллерия бригады нанесла серию точных ударов, а операторы FPV-дронов завершили работу.Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы. По его словам, ВСУ пытаются удержать город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.
https://ria.ru/20250325/chasovyar-1981337707.html
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Уничтожение артиллерией и дронами-камикадзе пехоты ВСУ под Часовым Яром
Артиллерия и дроны-камикадзе бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Видео нанесения ударов по киевским боевикам оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Российская артиллерия и дроны уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Артиллерия и дроны бригады "Север-V" уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром, сообщили РИА Новости в пресс-службе добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.
"Воздушная разведка бригады зафиксировала скопление пехоты ВСУ в лесном массиве. После чего было принято решение продолжить наблюдение, чтобы нанести удар в удобный момент", — заявили в соединении.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
Российские военные дождались выхода противника в пристрелянную зону, артиллерия бригады нанесла серию точных ударов, а операторы FPV-дронов завершили работу.

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
12 марта, 05:03
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы.
По его словам, ВСУ пытаются удержать город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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