https://ria.ru/20250325/patsient-2007201948.html

Минздрав объяснил, как мужчина из Челябинска оказался "беременным"

Минздрав объяснил, как мужчина из Челябинска оказался "беременным" - РИА Новости, 25.03.2025

Минздрав объяснил, как мужчина из Челябинска оказался "беременным"

Мужчина из Челябинска, проходивший обследование на онкологические заболевания, оказался "беременным" из-за того, что ему были проведены анализы, которые часто... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:04:00+03:00

2025-03-25T15:04:00+03:00

2025-03-25T15:36:00+03:00

здоровье - общество

челябинск

челябинская область

россия

рак

беременность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763548007_0:419:2896:2048_1920x0_80_0_0_a1793fdfe541d9af069fe2b8197710ce.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Мужчина из Челябинска, проходивший обследование на онкологические заболевания, оказался "беременным" из-за того, что ему были проведены анализы, которые часто проводят женщинам в положении, а итог пришел также на стандартном в этих случаях бланке, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области. Во вторник в местных СМИ появилась информация со ссылкой на слова местной жительницы, что ее супруг сдал анализ крови в поликлинике, а полученный результат на "Госуслугах" его удивил: в заключении было указано, что "обследование связано с беременностью". "В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ (гормон – ред.) и АФП (альфа-фетопротеин, "используется" в распознавании опухолей – ред.), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин", – сказала собеседница агентства. По ее словам, пациент был заранее проинформирован о целях проведения анализов, было получено его согласие на процедуру, а супруге мужчины уже предоставили необходимые разъяснения о причинах назначения данного вида исследований. "С пациентом медорганизация связалась. В настоящее время ему необходимо обратиться к лечащему врачу для получения дальнейших инструкций и продолжения обследования", – заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220215/gormony-1772943569.html

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

челябинск

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, челябинск, челябинская область, россия, рак, беременность