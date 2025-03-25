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СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 25.03.2025
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11:25 25.03.2025 (обновлено: 12:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/pashaev-2007140505.html
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 25.03.2025
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева
Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:25:00+03:00
2025-03-25T12:24:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
эльман пашаев
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК."Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", — заявили в ведомстве.По версии следствия, в январе 2024 года фигурант убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что сможет освободить его и жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить обязательства, Пашаев путем обмана похитил у него более 47 миллионов рублей.С июля 2023 по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова. Его замыслам помешали правоохранительные органы."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест", — уточнили в Следственном комитете.По ходатайству военного следователя суд заключил Пашаева под стражу.
https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, эльман пашаев, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Эльман Пашаев, Россия
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев в суде
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", — заявили в ведомстве.
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По версии следствия, в январе 2024 года фигурант убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что сможет освободить его и жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить обязательства, Пашаев путем обмана похитил у него более 47 миллионов рублей.
С июля 2023 по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова. Его замыслам помешали правоохранительные органы.
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"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест", — уточнили в Следственном комитете.
По ходатайству военного следователя суд заключил Пашаева под стражу.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Елена БлиновскаяЭльман ПашаевРоссия
 
 
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