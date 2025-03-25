https://ria.ru/20250325/pashaev-2007140505.html

СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 25.03.2025

СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева

Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

эльман пашаев

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК."Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", — заявили в ведомстве.По версии следствия, в январе 2024 года фигурант убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что сможет освободить его и жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить обязательства, Пашаев путем обмана похитил у него более 47 миллионов рублей.С июля 2023 по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова. Его замыслам помешали правоохранительные органы."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест", — уточнили в Следственном комитете.По ходатайству военного следователя суд заключил Пашаева под стражу.

https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

https://ria.ru/20250325/pashaev-1973351425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, эльман пашаев, россия