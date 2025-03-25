СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева по обвинению в мошенничестве
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", — заявили в ведомстве.
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По версии следствия, в январе 2024 года фигурант убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что сможет освободить его и жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить обязательства, Пашаев путем обмана похитил у него более 47 миллионов рублей.
С июля 2023 по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова. Его замыслам помешали правоохранительные органы.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест", — уточнили в Следственном комитете.
По ходатайству военного следователя суд заключил Пашаева под стражу.