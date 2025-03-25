Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые
Палестинский Красный Полумесяц осудил израильские атаки машины скорой помощи
© AP Photo / Adel HanaПоследствия обстрела сектора Газа
© AP Photo / Adel Hana
Последствия обстрела сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X.
"Палестинское общество Красного Полумесяца решительно осуждает нападение израильских оккупационных сил на четыре машины нашей службы скорой помощи и десятерых врачей, выполнявших свою работу, и их осаду", - говорится в заявлении общества.
Как отмечается, связь с командой была потеряна более суток назад, ее судьба остается неизвестной.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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