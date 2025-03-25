https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html

Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые

Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые - РИА Новости, 25.03.2025

Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые

Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T05:40:00+03:00

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израиль

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красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X. "Палестинское общество Красного Полумесяца решительно осуждает нападение израильских оккупационных сил на четыре машины нашей службы скорой помощи и десятерых врачей, выполнявших свою работу, и их осаду", - говорится в заявлении общества. Как отмечается, связь с командой была потеряна более суток назад, ее судьба остается неизвестной. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250324/oon-2007051921.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году