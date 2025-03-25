Рейтинг@Mail.ru
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые - РИА Новости, 25.03.2025
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые
Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:40:00+03:00
2025-03-25T05:40:00+03:00
в мире
израиль
хамас
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101685/85/1016858595_0:356:4923:3125_1920x0_80_0_0_5993e77dd493c72ba020bd972f4a2598.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X. "Палестинское общество Красного Полумесяца решительно осуждает нападение израильских оккупационных сил на четыре машины нашей службы скорой помощи и десятерых врачей, выполнявших свою работу, и их осаду", - говорится в заявлении общества. Как отмечается, связь с командой была потеряна более суток назад, ее судьба остается неизвестной. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250324/oon-2007051921.html
https://ria.ru/20250324/ofis-2007030294.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101685/85/1016858595_499:0:4923:3318_1920x0_80_0_0_1917f7a25d40e8bfb89866e67fe48675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Палестинский Красный Полумесяц обвинил Израиль в атаках на скорые

Палестинский Красный Полумесяц осудил израильские атаки машины скорой помощи

© AP Photo / Adel HanaПоследствия обстрела сектора Газа
Последствия обстрела сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Adel Hana
Последствия обстрела сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на машины скорой помощи, следует из заявления общества в социальной сети X.
"Палестинское общество Красного Полумесяца решительно осуждает нападение израильских оккупационных сил на четыре машины нашей службы скорой помощи и десятерых врачей, выполнявших свою работу, и их осаду", - говорится в заявлении общества.
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ООН сокращает штат сотрудников в Газе после ударов Израиля
Вчера, 19:51
Как отмечается, связь с командой была потеряна более суток назад, ее судьба остается неизвестной.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста
Вчера, 18:11
 
В миреИзраильХАМАСКрасный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала