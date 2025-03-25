https://ria.ru/20250325/otchet-2007183080.html

Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме

Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме - РИА Новости, 25.03.2025

Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме

Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:49:00+03:00

2025-03-25T13:49:00+03:00

2025-03-25T13:49:00+03:00

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что отчёт правительства в ГД за 2024 год состоится 26 марта. "Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах - о демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.

https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф, экономика