Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме
Мишустин отчитается в ГД о развитии промышленности и помощи участникам СВО
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что отчёт правительства в ГД за 2024 год состоится 26 марта.
"Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах - о демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.
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