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Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме - РИА Новости, 25.03.2025
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13:49 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/otchet-2007183080.html
Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме
Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме - РИА Новости, 25.03.2025
Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме
Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:49:00+03:00
2025-03-25T13:49:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что отчёт правительства в ГД за 2024 год состоится 26 марта. "Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах - о демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.
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россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Правительство РФ, Экономика
Мишустин назвал темы отчета правительства в Госдуме

Мишустин отчитается в ГД о развитии промышленности и помощи участникам СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что отчёт правительства в ГД за 2024 год состоится 26 марта.
"Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах - о демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФПравительство РФЭкономика
 
 
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