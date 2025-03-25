https://ria.ru/20250325/oruzhie-2007269786.html
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию - РИА Новости, 25.03.2025
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию
Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:24:00+03:00
2025-03-25T18:24:00+03:00
2025-03-25T18:25:00+03:00
россия
сша
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе. Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007246701.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию
В США назвали опыт России по противодействию западному оружию вызовом