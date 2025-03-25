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В США оценили опыт России по противодействию западному оружию - РИА Новости, 25.03.2025
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18:24 25.03.2025 (обновлено: 18:25 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/oruzhie-2007269786.html
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию - РИА Новости, 25.03.2025
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию
Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе. Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.
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россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
В США оценили опыт России по противодействию западному оружию

В США назвали опыт России по противодействию западному оружию вызовом

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США.
Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе.
Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США
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