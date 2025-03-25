https://ria.ru/20250325/oon-2007294824.html

В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю

В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю

Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил... РИА Новости, 25.03.2025

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ООН, 25 мар – РИА Новости. Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил представитель генсека Всемирной Организции Стефан Дюжаррик. "Пока еще слишком рано делиться дополнительной информацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующие вопросы.

https://ria.ru/20250325/oon-2007289962.html

черное море

россия

сша

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в мире, черное море, россия, сша, стефан дюжаррик, оон