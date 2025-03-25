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В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
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20:21 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/oon-2007294824.html
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:21:00+03:00
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в мире
черное море
россия
сша
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 25 мар – РИА Новости. Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил представитель генсека Всемирной Организции Стефан Дюжаррик. "Пока еще слишком рано делиться дополнительной информацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующие вопросы.
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в мире, черное море, россия, сша, стефан дюжаррик, оон
В мире, Черное море, Россия, США, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю

Дюжаррик: раскрывать информацию об участии ООН в соглашении по Черному морю рано

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 25 мар – РИА Новости. Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил представитель генсека Всемирной Организции Стефан Дюжаррик.
"Пока еще слишком рано делиться дополнительной информацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующие вопросы.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю
Вчера, 19:56
 
В миреЧерное мореРоссияСШАСтефан ДюжаррикООН
 
 
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