https://ria.ru/20250325/oon-2007294824.html
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:21:00+03:00
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ООН, 25 мар – РИА Новости. Раскрывать какую-либо информацию о возможном участии ООН в соглашении по Черному морю между Россией, США и Украиной "пока еще слишком рано", заявил представитель генсека Всемирной Организции Стефан Дюжаррик. "Пока еще слишком рано делиться дополнительной информацией", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующие вопросы.
https://ria.ru/20250325/oon-2007289962.html
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в мире, черное море, россия, сша, стефан дюжаррик, оон
В мире, Черное море, Россия, США, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
Дюжаррик: раскрывать информацию об участии ООН в соглашении по Черному морю рано