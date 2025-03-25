https://ria.ru/20250325/odk-2007124844.html

ОДК передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации SJ-100

ОДК передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации SJ-100 - РИА Новости, 25.03.2025

ОДК передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации самолета SJ-100, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:24:00+03:00

2025-03-25T10:24:00+03:00

2025-03-25T13:03:00+03:00

технологии

комсомольск-на-амуре

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

sj-100

бе-200

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации самолета SJ-100, сообщили в "Ростехе". Ранее самолет "Суперджет" совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. "ОДК передала дополнительные двигатели ПД-8 для сертификации "Суперджета". Моторы будут использоваться в сертификационных летных испытаниях обновленного пассажирского лайнера", - сообщили в "Ростехе". Также в корпорации отметили, что они в ближайшее время выходят на этап сертификационных полетов. Работы ведутся в сжатые сроки, подключение к испытаниям еще одного борта поможет ускорить этот процесс. Программа сертификационных испытаний включает сотни полетов. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20250228/odk-2002107414.html

https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html

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технологии, комсомольск-на-амуре, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, sj-100, бе-200, sukhoi superjet 100 (ssj100)