https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html

Киев увеличивает обстрелы российских территорий, заявили в МИД

Киев увеличивает обстрелы российских территорий, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2025

Киев увеличивает обстрелы российских территорий, заявили в МИД

Киевский режим на фоне разговоров к стремлению мирного урегулирования конфликта, увеличивает обстрелы российских территорий, заявил посол по особым поручениям... РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T07:10:00+03:00

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родион мирошник

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киевский режим на фоне разговоров к стремлению мирного урегулирования конфликта, увеличивает обстрелы российских территорий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях", - говорится в его еженедельном докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. Посол отметил, что количество пострадавших мирных жителей на прошедшей неделе достигло 150 человек, а наибольшее число пострадавших зафиксировано в ДНР, Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР. Мирошник указал, что усиленные атаки дронами продолжались на протяжении всей недели. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 150 мирных жителей: ранены 134 человека, в том числе четыре несовершеннолетних, погибли 16 человек", - подчеркнул он. Посол добавил, что всего по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 1979 боеприпасов, напомнив, что подавляющая часть используемых Киевом для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства.

https://ria.ru/20250323/dnr-2006826335.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины