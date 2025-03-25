https://ria.ru/20250325/obstrely-2007077258.html
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.03.2025
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:34:00+03:00
2025-03-25T00:34:00+03:00
2025-03-25T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущено восемь единиц различных боеприпасов", - сообщает управление. По данным управления, сведения о ранении гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов