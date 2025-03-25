https://ria.ru/20250325/novgorod-2007181243.html

В Нижнем Новгороде объявили в розыск бывшего военного комиссара

В Нижнем Новгороде объявили в розыск бывшего военного комиссара - РИА Новости, 25.03.2025

В Нижнем Новгороде объявили в розыск бывшего военного комиссара

Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом по обвинению в освобождении за... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:43:00+03:00

2025-03-25T13:43:00+03:00

2025-03-25T14:13:00+03:00

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советский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом по обвинению в освобождении за взятки от военной службы, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. "Десятого февраля в Нижегородский районный суд поступило уголовное дело в отношении Хусиянова. В судебное заседание 17 марта подсудимый не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении Хусияновым контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда", - рассказали в пресс-службе суда. Гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. "Местонахождение Хусиянова суду неизвестно, неизвестны и условия, при которых был подписан контракт о пребывании в добровольческом формировании. Суд посчитал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению. Производство по уголовному делу приостановлено, а сам Хусиянов объявлен в розыск", - подчеркнула собеседница агентства.

https://ria.ru/20241212/trigilev-1988729874.html

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происшествия, советский , нижний новгород, нижегородская область