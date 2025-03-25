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Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне - РИА Новости, 25.03.2025
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03:16 25.03.2025 (обновлено: 12:38 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/nelzya-2007075757.html
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне - РИА Новости, 25.03.2025
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Сканы личных документов не следует хранить в телефоне, но избежать этого не всегда возможно, рассказала агентству "Прайм" руководитель ИТ-подразделения... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:16:00+03:00
2025-03-25T12:38:00+03:00
общество
россия
людмила богатырева
агентство "полилог"
мошенничество
смартфоны
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сканы личных документов не следует хранить в телефоне, но избежать этого не всегда возможно, рассказала агентству "Прайм" руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева.По ее словам, это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов.Но полностью обойтись без этого не удается, поскольку в реальной жизни фото документов часто необходимы, отметила эксперт. Поэтому она рекомендует уделять больше внимания защите информации: пользоваться двухфакторной аутентификацией, самозапретом на получение кредитов и сим-карт, устанавливать надежные пароли.
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общество, россия, людмила богатырева, агентство "полилог", мошенничество, смартфоны
Общество, Россия, Людмила Богатырева, Агентство "Полилог", Мошенничество, Смартфоны
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне

Полилог: в телефоне нельзя хранить сканы личных документов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на Никольской улице в Москве
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сканы личных документов не следует хранить в телефоне, но избежать этого не всегда возможно, рассказала агентству "Прайм" руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева.
По ее словам, это касается паспорта, водительских прав, банковских карт, свидетельства о собственности, СНИЛС, ИНН и других документов.
Но полностью обойтись без этого не удается, поскольку в реальной жизни фото документов часто необходимы, отметила эксперт. Поэтому она рекомендует уделять больше внимания защите информации: пользоваться двухфакторной аутентификацией, самозапретом на получение кредитов и сим-карт, устанавливать надежные пароли.
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ОбществоРоссияЛюдмила БогатыреваАгентство "Полилог"МошенничествоСмартфоны
 
 
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