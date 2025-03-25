Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли замену нейросетям - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/nauka-2006999218.html
Ученые нашли замену нейросетям
Ученые нашли замену нейросетям - РИА Новости, 25.03.2025
Ученые нашли замену нейросетям
Сложные многослойные нейронные сети, используемые для машинного обучения, можно заменить осцилляторами с запаздывающей обратной связью, доказал ученый СГУ в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:00:00+03:00
2025-03-25T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
технологии
россия
владимир семенов
российский научный фонд
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006997189_0:104:3000:1792_1920x0_80_0_0_68d3ab47257a72e5a5b67accc9cc5433.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сложные многослойные нейронные сети, используемые для машинного обучения, можно заменить осцилляторами с запаздывающей обратной связью, доказал ученый СГУ в составе международного коллектива. По данным исследователей, это открытие может значительно упростить и удешевить создание устройств, способных решать задачи искусственного интеллекта в реальном времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Осцилляторы – это системы, способные совершать колебания. К их числу относятся, например, маятник или электрический контур. Если добавить к осцилляторам запаздывающую обратную связь (когда система реагирует на свои прошлые состояния), их поведение становится сложнее. Такие системы могут имитировать динамику целых сетей, состоящих из множества взаимодействующих элементов.Исследователь из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, заведующий лабораторией компьютерного моделирования в электронике СГУ Владимир Семенов вместе с коллегой из Берлинского технического университета показали, что два связанных бистабильных осциллятора с запаздыванием могут воспроизводить поведение сложной двухслойной нейронной сети.В частности, они изучили два ключевых явления: стохастический резонанс — когда шум усиливает полезный сигнал; и распространение волнового фронта, при котором одно из двух сосуществующих состояний системы заполняет все возможное пространство.Создание физических нейронных сетей — сложный и дорогостоящий процесс. Осцилляторы с запаздыванием предлагают более простую и дешевую альтернативу, отметил Владимир Семенов."Для того чтобы физически реализовать систему искусственного интеллекта на базе многослойных сетей, ее не обязательно воспроизводить в чистом виде. Если условия позволяют, можно использовать связанные осцилляторы с запаздыванием", — приводит его слова сообщение Минобрнауки РФ.Этот подход, по мнению исследователей, может быть особенно полезен для разработки устройств, решающих задачи в реальном времени, например, для прогнозирования временных рядов, распознавания изображений или решения задач оптимизации.Ученые сначала смоделировали поведение осцилляторов на компьютере, а затем создали физические прототипы на базе электронных компонентов. Результаты экспериментов полностью подтвердили теоретические расчеты.Осцилляторы с запаздывающей обратной связью активно исследуются учеными по всему миру. Преимущество прототипов, разработанных командой Владимира Семенова – в простоте разработанных схем, низкой стоимости электронных компонентов и малых размерах.Исследователи планируют расширить круг задач, которые могут решать осцилляторы с запаздыванием. В частности, в Саратовском университете изучают возможность применения этих систем для моделирования "спайковых нейронных сетей" — нового класса нейронных сетей, работа которых во многом воспроизводит электрическую активность клеток мозга.Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда и проводятся в рамках стратегического проекта СГУ "ИКТ-Электроника" программы "Приоритет-2030". Результаты опубликованы в журнале Neural Networks.
https://ria.ru/20241029/nauka-1980544956.html
https://ria.ru/20240214/nauka-1927100610.html
https://ria.ru/20230228/nauka-1854642524.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006997189_176:0:2825:1987_1920x0_80_0_0_ac6e37fa13ac0cca5f60700301704402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, технологии, россия, владимир семенов, российский научный фонд, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), искусственный интеллект (ии), саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Россия, Владимир Семенов, Российский научный фонд, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Искусственный интеллект (ИИ), Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Ученые нашли замену нейросетям

© Фото из личного архива Владимира СеменоваНейронные сети
Нейронные сети - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото из личного архива Владимира Семенова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сложные многослойные нейронные сети, используемые для машинного обучения, можно заменить осцилляторами с запаздывающей обратной связью, доказал ученый СГУ в составе международного коллектива. По данным исследователей, это открытие может значительно упростить и удешевить создание устройств, способных решать задачи искусственного интеллекта в реальном времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Осцилляторы – это системы, способные совершать колебания. К их числу относятся, например, маятник или электрический контур. Если добавить к осцилляторам запаздывающую обратную связь (когда система реагирует на свои прошлые состояния), их поведение становится сложнее. Такие системы могут имитировать динамику целых сетей, состоящих из множества взаимодействующих элементов.
Биологическая нейросеть с тонким слухом - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Российские ученые создали биологическую нейросеть с тонким слухом
29 октября 2024, 07:00
Исследователь из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, заведующий лабораторией компьютерного моделирования в электронике СГУ Владимир Семенов вместе с коллегой из Берлинского технического университета показали, что два связанных бистабильных осциллятора с запаздыванием могут воспроизводить поведение сложной двухслойной нейронной сети.
В частности, они изучили два ключевых явления: стохастический резонанс — когда шум усиливает полезный сигнал; и распространение волнового фронта, при котором одно из двух сосуществующих состояний системы заполняет все возможное пространство.
© Фото из личного архива Владимира СеменоваВладимир Семенов
Владимир Семенов
Владимир Семенов
© Фото из личного архива Владимира Семенова
1 из 2
© Фото из личного архива Владимира СеменоваЛаборатория
Нейронные сети
Лаборатория
© Фото из личного архива Владимира Семенова
2 из 2
Владимир Семенов
© Фото из личного архива Владимира Семенова
1 из 2
Лаборатория
© Фото из личного архива Владимира Семенова
2 из 2
Создание физических нейронных сетей — сложный и дорогостоящий процесс. Осцилляторы с запаздыванием предлагают более простую и дешевую альтернативу, отметил Владимир Семенов.
"Для того чтобы физически реализовать систему искусственного интеллекта на базе многослойных сетей, ее не обязательно воспроизводить в чистом виде. Если условия позволяют, можно использовать связанные осцилляторы с запаздыванием", — приводит его слова сообщение Минобрнауки РФ.
Этот подход, по мнению исследователей, может быть особенно полезен для разработки устройств, решающих задачи в реальном времени, например, для прогнозирования временных рядов, распознавания изображений или решения задач оптимизации.
Пусконаладка испытательной камеры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем
14 февраля 2024, 03:00
Ученые сначала смоделировали поведение осцилляторов на компьютере, а затем создали физические прототипы на базе электронных компонентов. Результаты экспериментов полностью подтвердили теоретические расчеты.
Осцилляторы с запаздывающей обратной связью активно исследуются учеными по всему миру. Преимущество прототипов, разработанных командой Владимира Семенова – в простоте разработанных схем, низкой стоимости электронных компонентов и малых размерах.
Исследователи планируют расширить круг задач, которые могут решать осцилляторы с запаздыванием. В частности, в Саратовском университете изучают возможность применения этих систем для моделирования "спайковых нейронных сетей" — нового класса нейронных сетей, работа которых во многом воспроизводит электрическую активность клеток мозга.
Менеджер анализирует рынок инвестиций - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Ученые создали новую нейросеть для помощи инвесторам
28 февраля 2023, 03:00
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда и проводятся в рамках стратегического проекта СГУ "ИКТ-Электроника" программы "Приоритет-2030". Результаты опубликованы в журнале Neural Networks.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТехнологииРоссияВладимир СеменовРоссийский научный фондМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Искусственный интеллект (ИИ)СаратовСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала