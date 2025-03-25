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Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением
Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением - РИА Новости, 25.03.2025
Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением
Варварские бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году - это преступление, которое не будет забыто, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Варварские бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году - это преступление, которое не будет забыто, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Варварские бомбардировки "одного из красивейших городов Европы, Белграда, и других городов и населенных пунктов" привели к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, сказал Нарышкин в ходе круглого стола по истории борьбы с колониализмом, обращаясь по видеосвязи к вице-премьеру Сербии Александру Вулину. "Это преступление не должно быть забыто и не будет забыто", - подчеркнул Нарышкин.
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югославия, россия, европа, сергей нарышкин, нато, российское историческое общество, в мире, александр вулин
Югославия, Россия, Европа, Сергей Нарышкин, НАТО, Российское историческое общество, В мире, Александр Вулин
Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением
Нарышкин: варварские бомбардировки Югославии странами НАТО не будут забыты