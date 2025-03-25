https://ria.ru/20250325/naryshkin-2007136767.html

Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением

Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением - РИА Новости, 25.03.2025

Нарышкин назвал варварские бомбардировки Югославии преступлением

Варварские бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году - это преступление, которое не будет забыто, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Варварские бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году - это преступление, которое не будет забыто, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Варварские бомбардировки "одного из красивейших городов Европы, Белграда, и других городов и населенных пунктов" привели к многочисленным жертвам и разрушениям инфраструктуры, сказал Нарышкин в ходе круглого стола по истории борьбы с колониализмом, обращаясь по видеосвязи к вице-премьеру Сербии Александру Вулину. "Это преступление не должно быть забыто и не будет забыто", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20250325/naryshkin-2007135390.html

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югославия, россия, европа, сергей нарышкин, нато, российское историческое общество, в мире, александр вулин