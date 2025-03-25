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Нарышкин: неоколониальные практики Запада причиняют ущерб человечеству
Нарышкин: неоколониальные практики Запада причиняют ущерб человечеству - РИА Новости, 25.03.2025
Нарышкин: неоколониальные практики Запада причиняют ущерб человечеству
Неоколониальные практики тоталитарно-либерального Запада до сих пор причиняют ущерб человечеству, пример тому - распределение зерна в рамках "черноморской... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:05:00+03:00
2025-03-25T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неоколониальные практики тоталитарно-либерального Запада до сих пор причиняют ущерб человечеству, пример тому - распределение зерна в рамках "черноморской инициативы" двухлетней давности, когда Африка была практически обделена, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Неоколониальные практики тоталитарно-либеральных режимов Запада продолжают причинять ущерб человечеству", - констатировал Нарышкин на круглом столе по истории борьбы с колониализмом. По его словам, достаточно вспомнить, как Франция в течение 60 лет закупала уран у Нигера "по унизительно низкой цене - 80 центов за килограмм". "Но стоило в прошлом году вывести из этой страны французский воинский контингент, как цена на уран была поднята новым правительством до рыночной, более чем в 200 раз", - добавил Нарышкин. "Или взять ситуацию двухлетней давности с распределением зерна, вывозимого из порта Одессы в рамках пресловутой "черноморской инициативы". Нуждающимся государствам Африки, в интересах которых и выстраивались эти договоренности с Россией, в конечном счете досталось только 3% от общего объема поставок", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20250324/zapad-2007047596.html
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африка, россия, франция, сергей нарышкин, российское историческое общество, в мире
Африка, Россия, Франция, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, В мире
Нарышкин: неоколониальные практики Запада причиняют ущерб человечеству
Нарышкин: неоколониальные практики Запада до сих пор наносят ущерб человечеству