https://ria.ru/20250325/nakazanie-2007224303.html

Бывшему вице-спикеру хурала Бурятии смягчили наказание за смертельное ДТП

Бывшему вице-спикеру хурала Бурятии смягчили наказание за смертельное ДТП - РИА Новости, 25.03.2025

Бывшему вице-спикеру хурала Бурятии смягчили наказание за смертельное ДТП

Бывшему вице-спикеру народного хурала (парламента) Бурятии Баиру Жамбалову, получившему более 6 лет колонии-поселения за смертельное ДТП и оставление места... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:12:00+03:00

2025-03-25T16:12:00+03:00

2025-03-25T16:12:00+03:00

происшествия

авто

улан-удэ

прибайкальский район

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УЛАН-УДЭ, 25 мар – РИА Новости. Бывшему вице-спикеру народного хурала (парламента) Бурятии Баиру Жамбалову, получившему более 6 лет колонии-поселения за смертельное ДТП и оставление места аварии, заменили остаток срока на принудительные работы, сообщается на сайте Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ. "25 марта 2025 года Железнодорожным районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство осужденного Жамбалова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами", - говорится в сообщении. Отмечается, что сторона защиты поддержала ходатайство, так как, по данным пресс-службы, за период отбывания наказания Жамбалов нарушений режима не допускал, постоянно работал, выучился на машиниста котельных установок, имеет поощрения, получил 3-й квалификационный разряд и возместил ущерб потерпевшим. Сторона обвинения возражала против ходатайства. Пятого января 2020 года в Прибайкальском районе Бурятии вблизи села Батурино Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находился Жамбалов, на скорости более 100 километров в час наехал на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. Водитель с места происшествия скрылся. Позднее девушка скончалась в больнице. Изначально Жамбалов свою вину отрицал, в деле проходил в качестве свидетеля. Однако следствию удалось доказать, что за рулем автомобиля в день происшествия был именно он, и 26 мая 2021 года суд приговорил Жамбалова к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Во время расследования уголовного дела Жамбалова сняли с поста секретаря регионального отделения "Единой России" и исключили из партии. Также он был освобожден от должности вице-спикера регионального парламента.

https://ria.ru/20250324/burjatija-2006859922.html

https://ria.ru/20241217/buryatiya-1989714141.html

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происшествия, авто, улан-удэ, прибайкальский район, единая россия, toyota corolla