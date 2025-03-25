Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ
Наемница из Канады Хаггетт обвинила Трампа в сорвании военного планирования ВСУ
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военное планирование ВСУ на ближайшие полгода было сорвано приходом к власти в США Дональда Трампа и его решением прекратить помощь Киеву, заявила испанскому изданию Pais наемница из Канады Эйприл Хаггетт.
"Вы думаете, что что-то придет, например, от США, потому что они выделили определенный объем помощи, но затем ее прекращают, потому что пришел новый президент, и все военные планы на следующие шесть месяцев пошли прахом", - заявила она.
Наемница, которая служат в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", состоящем, как утверждается, исключительно из бывших заключенных, также пожаловалась на нехватку денег, обуви, аптечек, транспортных средств, отметив, что 90% получаемых беспилотников поступают им в виде пожертвований.
По словам Хаггетт, из-за нехватки средств на новые наборы для оказания первой помощи, периодически военным выдают аптечки, "испачканные кровью или пробитые пулевыми отверстиями". Также военным зачастую выдают форму, на которой зашиты пулевые отверстия, поделилась она.
Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину.
Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.