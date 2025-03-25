Рейтинг@Mail.ru
Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/naemnitsa-2007168745.html
Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ
Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ
Военное планирование ВСУ на ближайшие полгода было сорвано приходом к власти в США Дональда Трампа и его решением прекратить помощь Киеву, заявила испанскому... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:58:00+03:00
2025-03-25T12:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военное планирование ВСУ на ближайшие полгода было сорвано приходом к власти в США Дональда Трампа и его решением прекратить помощь Киеву, заявила испанскому изданию Pais наемница из Канады Эйприл Хаггетт. "Вы думаете, что что-то придет, например, от США, потому что они выделили определенный объем помощи, но затем ее прекращают, потому что пришел новый президент, и все военные планы на следующие шесть месяцев пошли прахом", - заявила она. Наемница, которая служат в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", состоящем, как утверждается, исключительно из бывших заключенных, также пожаловалась на нехватку денег, обуви, аптечек, транспортных средств, отметив, что 90% получаемых беспилотников поступают им в виде пожертвований. По словам Хаггетт, из-за нехватки средств на новые наборы для оказания первой помощи, периодически военным выдают аптечки, "испачканные кровью или пробитые пулевыми отверстиями". Также военным зачастую выдают форму, на которой зашиты пулевые отверстия, поделилась она. Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html
https://ria.ru/20250310/slavjansk-2003991973.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов ВСУ

Наемница из Канады Хаггетт обвинила Трампа в сорвании военного планирования ВСУ

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военное планирование ВСУ на ближайшие полгода было сорвано приходом к власти в США Дональда Трампа и его решением прекратить помощь Киеву, заявила испанскому изданию Pais наемница из Канады Эйприл Хаггетт.
"Вы думаете, что что-то придет, например, от США, потому что они выделили определенный объем помощи, но затем ее прекращают, потому что пришел новый президент, и все военные планы на следующие шесть месяцев пошли прахом", - заявила она.
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде
23 марта, 04:51
Наемница, которая служат в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", состоящем, как утверждается, исключительно из бывших заключенных, также пожаловалась на нехватку денег, обуви, аптечек, транспортных средств, отметив, что 90% получаемых беспилотников поступают им в виде пожертвований.
По словам Хаггетт, из-за нехватки средств на новые наборы для оказания первой помощи, периодически военным выдают аптечки, "испачканные кровью или пробитые пулевыми отверстиями". Также военным зачастую выдают форму, на которой зашиты пулевые отверстия, поделилась она.
Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину.
Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Въезд в город Славянск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Колумбийские наемники приехали в Славянск на сафари, рассказала беженка
10 марта, 06:06
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала