В ДНР вынесли заочный приговор грузинскому наемнику, воевавшему за ВСУ
Суд ДНР дал 24 года колонии замглавы "Грузинского национального легиона" Пипии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима замкомандира "Грузинского национального легиона"*, наемника и вербовщика, воевавшего за ВСУ, Левана Пипию, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Грузии Левана Пипии. Он признан виновным по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение и иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, с января 2016 по ноябрь 2024 года Пипия был на Украине, где вступил в "Грузинский национальный легион"* в качестве наемника. Он лично подыскивал и направлял наемников в состав его подразделений и в районы вооруженного конфликта для ведения боевых действий. Пипия размещал в интернет сведения о наборе, оплате деятельности, адресах и телефонах, по которым заинтересовавшиеся лица могли выйти на связь с руководством, узнать о способах заключения контракта и переправки на Украину.
Также, отмечается в релизе, Пипия сообщал, что у "Грузинского легиона"* на территории Украины имеется большое количество тренировочных баз и лагерей, расположенных в Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях, на которых он лично в качестве инструктора проводит обучение наемников.
В июне 2018 года Пипия был назначен на должность заместителя командира Грузинского национального легиона*, принимал участие в боевых действиях в Авдеевке и Бахмуте, а также в Орехове и Гуляйполе Запорожской области против представителей силовых структур ДНР и Вооруженных сил РФ.
За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 6,9 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Пипию к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Генпрокуратура сообщила, что другой представитель "Грузинского легиона"*, 30-летний Кукури Барамидзе, осужден в ДНР на 7 лет по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), тоже заочно. Его заработок составил 310 тысяч рублей.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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