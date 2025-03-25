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Второй за час взрыв прогремел в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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10:26 25.03.2025 (обновлено: 12:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mvd-2007125562.html
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале — на этот раз в салоне сотовой связи, сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:26:00+03:00
2025-03-25T12:33:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Второй за час взрыв прогремел в Махачкале — на этот раз в салоне сотовой связи, сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева."Второй хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня по проспекту Имама Шамиля. В 10:10 в дежурную часть МВД Дагестана от очевидцев поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном по проспекту Имама Шамиля, произошел хлопок газовоздушной смеси", — написала она.На место направились наряды полиции и экстренных служб, добавила Гариева.После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. Его тушат 25 спасателей и семь единиц техники, уточнили в МЧС.По информации Минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое.Первый взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахской, после этого начался пожар. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, и несколько прохожих. Из дома эвакуировали около 150 человек. Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно.Прокуратура Дагестана и региональный главк Следственного комитета проводят проверки.
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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
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Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале

В Махачкале в салоне сотовой связи прогремел взрыв, есть пострадавшие

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Второй за час взрыв прогремел в Махачкале — на этот раз в салоне сотовой связи, сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
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"Второй хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня по проспекту Имама Шамиля. В 10:10 в дежурную часть МВД Дагестана от очевидцев поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном по проспекту Имама Шамиля, произошел хлопок газовоздушной смеси", — написала она.
На место направились наряды полиции и экстренных служб, добавила Гариева.
После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. Его тушат 25 спасателей и семь единиц техники, уточнили в МЧС.
По информации Минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое.
Первый взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахской, после этого начался пожар. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, и несколько прохожих. Из дома эвакуировали около 150 человек.
Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно.
Прокуратура Дагестана и региональный главк Следственного комитета проводят проверки.
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ПроисшествияМахачкала
 
 
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