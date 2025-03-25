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В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев - РИА Новости, 25.03.2025
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04:19 25.03.2025
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В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев
В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев - РИА Новости, 25.03.2025
В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев
Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T04:19:00+03:00
2025-03-25T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников", - говорится в материалах. Правоохранители уточнили, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников.
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общество, россия
Общество, Россия
В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

МВД: высококвалифицированные специалисты-иностранцы могут взять с собой семью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МВД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников", - говорится в материалах.
Правоохранители уточнили, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников.
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