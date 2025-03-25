https://ria.ru/20250325/mvd-2007087471.html

В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев - РИА Новости, 25.03.2025

В МВД рассказали о преференциях для высококвалифицированных иностранцев

Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T04:19:00+03:00

2025-03-25T04:19:00+03:00

2025-03-25T04:19:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты-иностранцы освобождены от сдачи русского языка и могут взять с собой семью, а работодателю не нужно получать разрешение на их привлечение, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников", - говорится в материалах. Правоохранители уточнили, что рабочая виза для таких специалистов выдается на срок действия разрешения на работу, но не более чем на три года. В свою очередь, работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование таких иностранных работников.

https://ria.ru/20241219/putin-1990151242.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия