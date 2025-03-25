https://ria.ru/20250325/moskva-2007306231.html

В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку

В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Пропавшую 15-летнюю девочку оперативно нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю девочку оперативно нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале столичного ГСУСК России отмечалось, что в подразделение столичного главка СК России обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. "Мои коллеги из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы оперативно разыскали пропавшую 15-летнюю девушку. Двадцать четвертого марта в полицию поступило обращение от жительницы столицы. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь оставила дома свой мобильный телефон, забрала из квартиры ценности и ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что полицейские незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Совместно с волонтерами они изучили все возможные маршруты движения подростка. В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы в квартире дома на Профсоюзной улице. Уточняется, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Добавляется, что проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.

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происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)