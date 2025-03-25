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В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку - РИА Новости, 25.03.2025
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21:33 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/moskva-2007306231.html
В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку
В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку - РИА Новости, 25.03.2025
В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку
Пропавшую 15-летнюю девочку оперативно нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:33:00+03:00
2025-03-25T21:33:00+03:00
происшествия
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ирина волк
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю девочку оперативно нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале столичного ГСУСК России отмечалось, что в подразделение столичного главка СК России обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. "Мои коллеги из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы оперативно разыскали пропавшую 15-летнюю девушку. Двадцать четвертого марта в полицию поступило обращение от жительницы столицы. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь оставила дома свой мобильный телефон, забрала из квартиры ценности и ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что полицейские незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Совместно с волонтерами они изучили все возможные маршруты движения подростка. В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы в квартире дома на Профсоюзной улице. Уточняется, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Добавляется, что проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.
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происшествия, москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Полиция Москвы оперативно нашла пропавшую 15-летнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю девочку оперативно нашли сотрудники из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее в Telegram-канале столичного ГСУСК России отмечалось, что в подразделение столичного главка СК России обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
"Мои коллеги из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы оперативно разыскали пропавшую 15-летнюю девушку. Двадцать четвертого марта в полицию поступило обращение от жительницы столицы. Она сообщила, что ее 15-летняя дочь оставила дома свой мобильный телефон, забрала из квартиры ценности и ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что полицейские незамедлительно организовали комплекс поисковых мероприятий. Совместно с волонтерами они изучили все возможные маршруты движения подростка. В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы в квартире дома на Профсоюзной улице. Уточняется, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Добавляется, что проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию организаторов и исполнителей преступления.
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ПроисшествияМоскваРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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