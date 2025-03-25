https://ria.ru/20250325/moskva-2007231385.html

Лауреатов конкурса журналистов "Имя ей - Женщина" наградят в среду в Москве

Лауреатов конкурса журналистов "Имя ей - Женщина" наградят в среду в Москве - РИА Новости, 25.03.2025

Лауреатов конкурса журналистов "Имя ей - Женщина" наградят в среду в Москве

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей - Женщина!" - 2024 пройдет 26 марта в Москве в здании... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:34:00+03:00

2025-03-25T16:34:00+03:00

2025-03-25T16:34:00+03:00

общество

россия

москва

екатерина лахова

владимир соловьев (телеведущий)

союз женщин россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей - Женщина!" - 2024 пройдет 26 марта в Москве в здании Союза женщин России. Учредитель и организатор конкурса - Союз женщин России. Мероприятие проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. "Нам бы очень хотелось, чтобы в СМИ было как можно больше позитивного образа женщины: заботливой матери, успешной предпринимательницы, активной общественницы, - словом, той, которая смело преодолевает трудности, идет к цели, защищает себя, детей, семью. Уверены, что наш конкурс в полной мере этому способствует", - отметила Екатерина Лахова, президент Союза женщин России, чьи слова приводит пресс-служба организации. Перед началом Торжественной церемонии в галерее Союза женщин России "Особый дар" состоится открытие фотовыставки "Имя ей - Женщина!", которая стала ярким примером партнерства Союза женщин России и Союза журналистов России. "Фотовыставка "Имя ей – Женщина!" - один из наших совместных проектов. Женская тема всегда была и будет одной из главных в фотожурналистике. Здесь сегодня представлены тридцать работ от тридцати авторов. Мы стремимся к разнообразию тем, возрастов и времени создания данных фотографий. Но всех их объединяет огромное уважение и любовь к своим героиням. И уверены, что так будет всегда", - приводит пресс-служба слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. В оргкомитет конкурса поступило 1525 работ из 76 регионов РФ. Жюри определило семь победителей и 12 лауреатов в основных номинациях: "Женщина и ее дело", "Преодоление", "Хозяйки села", "Много - не мало", "Всегда в форме", "Планета детей", "Останови мгновение - ты прекрасна!". Также партнеры конкурса выбрали победителей в шести специальных номинациях. Авторов лучших конкурсных работ по традиции придут поздравить представители органов государственной власти, общественных организаций, СМИ, деятели культуры.

https://ria.ru/20250304/putin-2002913597.html

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общество, россия, москва, екатерина лахова, владимир соловьев (телеведущий), союз женщин россии