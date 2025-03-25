https://ria.ru/20250325/moskva-2007111407.html

На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП

На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 25.03.2025

На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в районе дома 39, движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:42:00+03:00

2025-03-25T09:42:00+03:00

2025-03-25T09:42:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в районе дома 39, движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На проспекте Вернадского в районе дома 39 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва