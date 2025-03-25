https://ria.ru/20250325/moskva-2007111407.html
На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП
На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 25.03.2025
На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в районе дома 39, движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:42:00+03:00
2025-03-25T09:42:00+03:00
2025-03-25T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в районе дома 39, движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На проспекте Вернадского в районе дома 39 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километрах. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html
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происшествия, москва
На проспекте Вернадского в Москве произошло массовое ДТП
На проспекте Вернадского в Москве произошло ДТП, движение затруднено на 3,5 км