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Похищенные во Франции старинные монеты в 55 миллионов рублей нашли в Москве
Похищенные во Франции старинные монеты в 55 миллионов рублей нашли в Москве - РИА Новости, 25.03.2025
Похищенные во Франции старинные монеты в 55 миллионов рублей нашли в Москве
Коллекция старинных золотых монет стоимостью 55 миллионов рублей, похищенная из музея Сен-Реми во Франции, найдена в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Коллекция старинных золотых монет стоимостью 55 миллионов рублей, похищенная из музея Сен-Реми во Франции, найдена в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Ранее они хранились в историческом музее Сен-Реми в городе Реймсе", - написала она в Telegram-канале. Волк уточнила, что при проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. "По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось", - добавила она. Отмечается, что сотрудники полиции в РФ получили фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. По словам Волк, проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. Она подчеркнула, что приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.
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франция, россия, москва, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, происшествия
Франция, Россия, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Интерпол, Происшествия
Похищенные во Франции старинные монеты в 55 миллионов рублей нашли в Москве
МВД: похищенные во Франции старинные монеты в 55 миллионов рублей нашли в Москве