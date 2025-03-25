https://ria.ru/20250325/moshennik-2007198870.html

В Москве пропала девочка, возможно, ставшая жертвой мошенников

В Москве пропала девочка, возможно, ставшая жертвой мошенников - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве пропала девочка, возможно, ставшая жертвой мошенников

Жительница Москвы заявила об исчезновении 15-летней дочери, возможно, ставшей жертвой телефонных мошенников, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:54:00+03:00

2025-03-25T14:54:00+03:00

2025-03-25T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Жительница Москвы заявила об исчезновении 15-летней дочери, возможно, ставшей жертвой телефонных мошенников, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК России.Отмечается, что 25 марта в подразделение столичного главка СК России обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего."Двадцать четвертого марта 2025 года девочка ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя подверглась влиянию телефонных мошенников", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают местонахождение девочки и всех обстоятельств ее исчезновения. Подчеркивается, что следствием отрабатываются все версии произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя столичного главка СК России генерал-майора юстиции Андрея Стрижова.Согласно опубликованной информации, разыскивается Ева, 2010 года рождения. Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавого телосложения, глаза темно-серые, носит очки, волосы длинные русые, родинка над правой бровью.Правоохранители призвали всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по Москве по телефону: 8 (495) 424-60-72 или в полицию по номеру 102.

https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

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