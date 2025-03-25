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Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
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17:53 25.03.2025 (обновлено: 18:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/more-2007257518.html
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю
США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море, говорится в заявлении Белого дома."США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отмечается в документе.Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом."США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.
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сша, украина, в мире, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
США, Украина, В мире, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю

США и Украина договорились не применять силу против торговых судов в Черном море

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море, говорится в заявлении Белого дома.
"США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отмечается в документе.
Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом.
"США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Вчера, 17:55
 
СШАУкраинаВ миреРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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