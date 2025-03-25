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Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю

Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю

США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:53:00+03:00

2025-03-25T17:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море, говорится в заявлении Белого дома."США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отмечается в документе.Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом."США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250325/sudokhodstvo--2007258957.html

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сша, украина, в мире, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)