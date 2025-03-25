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Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа - РИА Новости, 25.03.2025
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22:59 25.03.2025 (обновлено: 23:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2007316723.html
Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа
Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа - РИА Новости, 25.03.2025
Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ)... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:59:00+03:00
2025-03-25T23:31:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул."Глава Гагаузии была задержана во вторник на 72 часа. Мера уголовно-процессуального характера была применена прямо в международном аэропорту Кишинева, остальные детали будут изложены в среду", - говорится в распространённом для СМИ сообщении центра.Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Глава Гагаузии Гуцул задержана на 72 часа

Антикоррупционный центр Молдавии подтвердил задержание главы Гагаузии Гуцул

© Фото : Исполнительный комитет Гагаузии/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Исполнительный комитет Гагаузии/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на 72 часа, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.
Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.
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"Глава Гагаузии была задержана во вторник на 72 часа. Мера уголовно-процессуального характера была применена прямо в международном аэропорту Кишинева, остальные детали будут изложены в среду", - говорится в распространённом для СМИ сообщении центра.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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Вчера, 15:37
 
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