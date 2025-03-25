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"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы - РИА Новости, 25.03.2025
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08:00 25.03.2025 (обновлено: 08:03 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы - РИА Новости, 25.03.2025
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы
Президент Молдавии Майя Санду опасается, что ее партия "Действие и солидарность" через полгода проиграет на парламентских выборах пророссийским силам. Чтобы не... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:00:00+03:00
2025-03-25T08:03:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
александр нестеровский
илан шор
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду опасается, что ее партия "Действие и солидарность" через полгода проиграет на парламентских выборах пророссийским силам. Чтобы не допустить этого, она хочет запретить оппозиционные организации, а их лидеров отправить за решетку. Вместе с тем Кишинев пытается свести к минимуму любые дипломатические контакты с Москвой. Что происходит на правом берегу Днестра — в материале РИА Новости.Бег с препятствиямиМолдавского депутата Александра Нестеровского приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч леев (около 2,3 миллиона рублей) за коррупцию и незаконное финансирование партий, связанных с опальным олигархом Иланом Шором. На оглашение приговора подсудимый не пришел, поэтому его объявили в международный розыск. В правящей партии "Действие и солидарность" предполагают, что Нестеровский может скрываться в посольстве России, Приднестровье или за границей.По словам депутата Василия Боли из того же блока "Победа", у Нестеровского есть российское гражданство, причем полученное благодаря специальному указу Владимира Путина. В Антикоррупционной прокуратуре уточнили: выезд из страны подсудимому запретили.Депутата Марину Таубер и главу Гагаузии Евгению Гуцул обвиняют примерно в том же. В Кишиневе Шора считают создателем ОПГ, с помощью которой он пытается подкупить избирателей и захватить власть."Власти продолжают методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять беззаконию Санду. Александр Нестеровский всегда говорил правду, защищал права простых людей, разоблачал коррупцию и преступные схемы чиновников. Именно за это его сегодня хотят посадить за решетку", — сказала Гуцул.Тем временем в молдавском парламенте вынесли на рассмотрение поправки в закон "О политических партиях", призванные противостоять "предвыборной коррупции". В частности, предполагается запретить политические объединения, связанные с неконституционными организациями ("Шор").То есть Санду сможет ликвидировать "Победу" и все входящие туда партии. Учредительный съезд этого блока состоялся в августе 2024-го в Москве. В программе — сближение с Россией и ЕАЭС. По мнению участников объединения, ЕС стремится превратить молдаван в "пушечное мясо".Так жить нельзяВ посольство России явились с обыском — под предлогом поисков взрывного устройства. Местные медиа считают, что на самом деле силовиков интересовал Нестеровский. Посла Олега Озерова не пустили внутрь, выходить никому не разрешили. Позднее сообщение о бомбе признали ложным."Молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой "государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства", — отреагировали на инцидент в МИД России.Несколько недель назад МИД уже вручал ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты Озерова, назначенного послом в сентябре 2024-го.Кроме того, в феврале Кишинев в одностороннем порядке денонсировал "межправительственное соглашение о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998-м", — закрыли Российский центр науки и культуры. Сослались на замеченный в воздушном пространстве якобы российский беспилотник, представлявший "серьезную угрозу национальной безопасности".При этом Озеров выступил против эскалации напряженности. "Мы хотели бы предостеречь и официальные органы, и прессу от скоропалительных выводов. Мы исходим из того, что Молдавия не является стороной конфликта и у России нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Молдавией. Все это требует дополнительного расследования", — сказал он.Ветер переменСанду считает партии Шора главными противниками "Действия и солидарности", но и об остальных не забывает. Так, созданный экс-кандидатом в президенты Александром Стояногло и мэром Кишинева Ионом Чебаном предвыборный блок "Альтернатива" МИД уже обвинил в работе на Кремль.Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что репрессии Санду не помогут. По словам молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, если Кишинев не допустит до выборов сторонников Шора, протестный электорат перекочует в другие партии."Многие играют на недовольстве населения властями. В том числе блок "Альтернатива", "Партия социалистов", "Наша партия" Ренато Усатого. &lt;…&gt; В лучшем случае президентская партия получит 35-37%. Значит, "Действию и солидарности" придется искать младшего партнера по коалиции", — отмечает эксперт.Он полагает, что пару Санду может составить Усатый, зарекомендовавший себя как политик, в первую очередь преследующий личные интересы. Но он придерживается еще более жесткого курса."Складывается впечатление, что практически все оппозиционные партии готовы на союз с Санду в обмен на кресло в правительстве. Ни о каком равноправии и речи быть не может, потому что даже президент ничего не определяет. Она только следует указаниям зарубежных патронов, среди которых наиболее активен Эммануэль Макрон", — говорит политолог Игорь Тулянцев.Изменения возможны лишь в том случае, если ЕС пересмотрит свое отношение к России. Но даже тогда Молдавия останется под внешним управлением европейцев.
https://ria.ru/20250122/pridnestrove-1994809784.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, александр нестеровский, илан шор, евразийский экономический союз, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Александр Нестеровский, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Наша партия
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы

Политолог Кисеев: Санду устраняет конкурентов перед парламентскими выборами

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе
Участники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду опасается, что ее партия "Действие и солидарность" через полгода проиграет на парламентских выборах пророссийским силам. Чтобы не допустить этого, она хочет запретить оппозиционные организации, а их лидеров отправить за решетку. Вместе с тем Кишинев пытается свести к минимуму любые дипломатические контакты с Москвой. Что происходит на правом берегу Днестра — в материале РИА Новости.

Бег с препятствиями

Молдавского депутата Александра Нестеровского приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч леев (около 2,3 миллиона рублей) за коррупцию и незаконное финансирование партий, связанных с опальным олигархом Иланом Шором. На оглашение приговора подсудимый не пришел, поэтому его объявили в международный розыск. В правящей партии "Действие и солидарность" предполагают, что Нестеровский может скрываться в посольстве России, Приднестровье или за границей.
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский
По словам депутата Василия Боли из того же блока "Победа", у Нестеровского есть российское гражданство, причем полученное благодаря специальному указу Владимира Путина. В Антикоррупционной прокуратуре уточнили: выезд из страны подсудимому запретили.
Депутата Марину Таубер и главу Гагаузии Евгению Гуцул обвиняют примерно в том же. В Кишиневе Шора считают создателем ОПГ, с помощью которой он пытается подкупить избирателей и захватить власть.
"Власти продолжают методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять беззаконию Санду. Александр Нестеровский всегда говорил правду, защищал права простых людей, разоблачал коррупцию и преступные схемы чиновников. Именно за это его сегодня хотят посадить за решетку", — сказала Гуцул.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Тем временем в молдавском парламенте вынесли на рассмотрение поправки в закон "О политических партиях", призванные противостоять "предвыборной коррупции". В частности, предполагается запретить политические объединения, связанные с неконституционными организациями ("Шор").
То есть Санду сможет ликвидировать "Победу" и все входящие туда партии. Учредительный съезд этого блока состоялся в августе 2024-го в Москве. В программе — сближение с Россией и ЕАЭС. По мнению участников объединения, ЕС стремится превратить молдаван в "пушечное мясо".
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей перед зданием Дворца культуры имени П. Ткаченко в Бендерах - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Так жить нельзя

В посольство России явились с обыском — под предлогом поисков взрывного устройства. Местные медиа считают, что на самом деле силовиков интересовал Нестеровский. Посла Олега Озерова не пустили внутрь, выходить никому не разрешили. Позднее сообщение о бомбе признали ложным.
© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии
"Молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой "государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства", — отреагировали на инцидент в МИД России.
Несколько недель назад МИД уже вручал ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты Озерова, назначенного послом в сентябре 2024-го.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол России в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол России в Молдавии Олег Озеров
Кроме того, в феврале Кишинев в одностороннем порядке денонсировал "межправительственное соглашение о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998-м", — закрыли Российский центр науки и культуры. Сослались на замеченный в воздушном пространстве якобы российский беспилотник, представлявший "серьезную угрозу национальной безопасности".
При этом Озеров выступил против эскалации напряженности. "Мы хотели бы предостеречь и официальные органы, и прессу от скоропалительных выводов. Мы исходим из того, что Молдавия не является стороной конфликта и у России нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Молдавией. Все это требует дополнительного расследования", — сказал он.
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Ветер перемен

Санду считает партии Шора главными противниками "Действия и солидарности", но и об остальных не забывает. Так, созданный экс-кандидатом в президенты Александром Стояногло и мэром Кишинева Ионом Чебаном предвыборный блок "Альтернатива" МИД уже обвинил в работе на Кремль.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкАлекcандр Стояногло
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Алекcандр Стояногло
Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что репрессии Санду не помогут. По словам молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, если Кишинев не допустит до выборов сторонников Шора, протестный электорат перекочует в другие партии.
"Многие играют на недовольстве населения властями. В том числе блок "Альтернатива", "Партия социалистов", "Наша партия" Ренато Усатого. <…> В лучшем случае президентская партия получит 35-37%. Значит, "Действию и солидарности" придется искать младшего партнера по коалиции", — отмечает эксперт.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый во время пресс-подхода на избирательном участке
Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый во время пресс-подхода на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый во время пресс-подхода на избирательном участке
Он полагает, что пару Санду может составить Усатый, зарекомендовавший себя как политик, в первую очередь преследующий личные интересы. Но он придерживается еще более жесткого курса.
"Складывается впечатление, что практически все оппозиционные партии готовы на союз с Санду в обмен на кресло в правительстве. Ни о каком равноправии и речи быть не может, потому что даже президент ничего не определяет. Она только следует указаниям зарубежных патронов, среди которых наиболее активен Эммануэль Макрон", — говорит политолог Игорь Тулянцев.
Изменения возможны лишь в том случае, если ЕС пересмотрит свое отношение к России. Но даже тогда Молдавия останется под внешним управлением европейцев.
 
В миреМолдавияРоссияКишиневАлександр НестеровскийИлан ШорЕвразийский экономический союзНаша партия
 
 
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