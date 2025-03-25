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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 25.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, потери противника составили до 430... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:16:00+03:00
2025-03-25T15:16:00+03:00
2025-03-25T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, потери противника составили до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Центр составили до 430 боевиков