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В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского
Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:47:00+03:00
2025-03-25T14:47:00+03:00
2025-03-25T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений, заявили в Минобороны РФ.Киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского
МО: Зеленский атаками по энергообъектам РФ подтверждает недоговороспособность