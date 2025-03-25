https://ria.ru/20250325/mo-2007197253.html

В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского

В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025

В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского

Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:47:00+03:00

2025-03-25T14:47:00+03:00

2025-03-25T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений, заявили в Минобороны РФ.Киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)