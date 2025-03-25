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В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 25.03.2025 (обновлено: 14:51 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mo-2007197253.html
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского
Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:47:00+03:00
2025-03-25T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений, заявили в Минобороны РФ.Киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о недоговороспособности Зеленского

МО: Зеленский атаками по энергообъектам РФ подтверждает недоговороспособность

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневными атаками по российской энергетической инфраструктуре подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений, заявили в Минобороны РФ.
Киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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