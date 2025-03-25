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Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:20 25.03.2025 (обновлено: 11:23 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mishustin-2007139475.html
Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики
Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики - РИА Новости, 25.03.2025
Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики
Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.03.2025
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культура
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина поздравил работников культуры с профессиональным праздником. "Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания", - говорится в поздравлении премьера. Председатель правительства подчеркнул, что благодаря уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу работников культуры создаются замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, сохраняются исторические и архитектурные памятники. "Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием. И, конечно, наша страна гордится современными достижениями актеров и режиссеров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек. Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности", - сообщил Мишустин. Премьер-министр пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20240916/kultura-1972906942.html
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россия, михаил мишустин, общество
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики

Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Правительство утвердило стратегию государственной культурной политики
16 сентября 2024, 10:19
"Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания", - говорится в поздравлении премьера.
Председатель правительства подчеркнул, что благодаря уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу работников культуры создаются замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, сохраняются исторические и архитектурные памятники.
"Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием. И, конечно, наша страна гордится современными достижениями актеров и режиссеров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек. Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности", - сообщил Мишустин.
Премьер-министр пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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