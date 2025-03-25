https://ria.ru/20250325/mishustin-2007139475.html

Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики

Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики - РИА Новости, 25.03.2025

Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики

Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:20:00+03:00

2025-03-25T11:20:00+03:00

2025-03-25T11:23:00+03:00

культура

россия

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина поздравил работников культуры с профессиональным праздником. "Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания", - говорится в поздравлении премьера. Председатель правительства подчеркнул, что благодаря уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу работников культуры создаются замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, сохраняются исторические и архитектурные памятники. "Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием. И, конечно, наша страна гордится современными достижениями актеров и режиссеров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек. Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности", - сообщил Мишустин. Премьер-министр пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

https://ria.ru/20240916/kultura-1972906942.html

https://ria.ru/20250325/kultura-1934940460.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество