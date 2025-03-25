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Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025
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01:51 25.03.2025 (обновлено: 12:04 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mironov-2007082669.html
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 25.03.2025
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общество
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сергей миронов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. "Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал он. Миронов напомнил, что предложение ввести такую карту входит в программу СРЗП. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.&quot;У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой &lt;...&gt; практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона&quot;, — добавил парламентарий.По его словам, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовят соответствующую законодательную инициативу.
https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал он.
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Миронов напомнил, что предложение ввести такую карту входит в программу СРЗП. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.
«

"У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — добавил парламентарий.

По его словам, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовят соответствующую законодательную инициативу.
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