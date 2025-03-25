Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Глава СРЗП Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал он.
Миронов напомнил, что предложение ввести такую карту входит в программу СРЗП. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания.
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"У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — добавил парламентарий.
По его словам, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовят соответствующую законодательную инициативу.
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