https://ria.ru/20250325/mironov-2007082669.html

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров - РИА Новости, 25.03.2025

Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 25.03.2025

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общество

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Для российских пенсионеров нужно ввести Единую социальную карту, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. "Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны", — сказал он. Миронов напомнил, что предложение ввести такую карту входит в программу СРЗП. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам вне зависимости от места их постоянного проживания."У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой <...> практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона", — добавил парламентарий.По его словам, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовят соответствующую законодательную инициативу.

https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html

https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф