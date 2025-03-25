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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:59:00+03:00
2025-03-25T08:59:00+03:00
2025-03-25T09:13:00+03:00
происшествия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок. Четверо из них - в тяжелом состоянии",- сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что пациенты получают все необходимое лечение, проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и РДКБ Минздрава России.Пятнадцать человек, включая семь детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил Кузнецов.
https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html
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происшествия, алексей кузнецов, россия, симферополь
Происшествия, Алексей Кузнецов, Россия, Симферополь
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Минздрав: 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму остаются в больницах