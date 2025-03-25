https://ria.ru/20250325/minzdrav-2007099400.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:59:00+03:00

2025-03-25T08:59:00+03:00

2025-03-25T09:13:00+03:00

происшествия

алексей кузнецов

россия

симферополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007046185_0:146:1401:934_1920x0_80_0_0_f855b145153823f0836ae6d4fe6bd3fd.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок. Четверо из них - в тяжелом состоянии",- сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что пациенты получают все необходимое лечение, проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и РДКБ Минздрава России.Пятнадцать человек, включая семь детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил Кузнецов.

https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html

россия

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей кузнецов, россия, симферополь