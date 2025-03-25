https://ria.ru/20250325/minpromtorg-2007189679.html

В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"

В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат" - РИА Новости, 25.03.2025

В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"

Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:18:00+03:00

2025-03-25T14:18:00+03:00

2025-03-25T14:19:00+03:00

технологии

россия

оаэ

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

вертолеты россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ. Ранее "Известия" опубликовали информацию о возможной остановке эксплуатации "Ансатов" из-за того, что ремонтировать двигатели PW 207К производства Pratt & Whitney Canada не получится. У двигателей вертолетов заканчивается ресурс. После налета в 3 тысячи часов технику необходимо продиагностировать или отремонтировать. Производитель отказывается обслуживать машины из-за санкций. "В настоящее время проводятся наземные испытания вертолета "Ансат" с новыми отечественными двигателями ВК-650В, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний - висений и перемещений у земли в обеспечение первого вылета", - сообщил Минпромторг РФ. Минпромторг отметил, что на вертолете "Ансат" заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные. Базой для импортозамещенного "Ансата" стала сертифицированная в конце 2022 года модернизированная версия винтокрылой машины. Вертолет увеличит дальность полета с 505 до 660 километров. Машина получит автопилот, модернизированную систему обогрева и другие. После завершения всех видов необходимых испытаний и прохождения соответствующих процедур в Росавиации планируется сертифицировать обновленный "Ансат" в импортозамещенном облике. Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 27 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ 17 февраля показал два вертолета "Ансат" - в санитарном и полицейском вариантах. "Ансат" используют несколько российских операторов. Например, эти вертолеты составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). "Ансаты" эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 человек в 54 регионах России.

https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

https://ria.ru/20250325/odk-2007124844.html

https://ria.ru/20250226/rostekh-2001632328.html

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технологии, россия, оаэ, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вертолеты россии