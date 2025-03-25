В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"
Минпромторг: "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем
Вертолет "Ансат" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ.
Ранее "Известия" опубликовали информацию о возможной остановке эксплуатации "Ансатов" из-за того, что ремонтировать двигатели PW 207К производства Pratt & Whitney Canada не получится. У двигателей вертолетов заканчивается ресурс. После налета в 3 тысячи часов технику необходимо продиагностировать или отремонтировать. Производитель отказывается обслуживать машины из-за санкций.
Superjet совершил первый полет с российским двигателем
17 марта, 06:03
"В настоящее время проводятся наземные испытания вертолета "Ансат" с новыми отечественными двигателями ВК-650В, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний - висений и перемещений у земли в обеспечение первого вылета", - сообщил Минпромторг РФ.
Минпромторг отметил, что на вертолете "Ансат" заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные. Базой для импортозамещенного "Ансата" стала сертифицированная в конце 2022 года модернизированная версия винтокрылой машины.
Вертолет увеличит дальность полета с 505 до 660 километров. Машина получит автопилот, модернизированную систему обогрева и другие.
После завершения всех видов необходимых испытаний и прохождения соответствующих процедур в Росавиации планируется сертифицировать обновленный "Ансат" в импортозамещенном облике.
Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 27 февраля.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ 17 февраля показал два вертолета "Ансат" - в санитарном и полицейском вариантах. "Ансат" используют несколько российских операторов. Например, эти вертолеты составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). "Ансаты" эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 человек в 54 регионах России.
"Ростех" выпустил импортозамещенный станок для обработки авиадеталей
26 февраля, 08:17