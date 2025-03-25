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В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат" - РИА Новости, 25.03.2025
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14:18 25.03.2025 (обновлено: 14:19 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/minpromtorg-2007189679.html
В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"
В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат" - РИА Новости, 25.03.2025
В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"
Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:18:00+03:00
2025-03-25T14:19:00+03:00
технологии
россия
оаэ
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вертолеты россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ. Ранее "Известия" опубликовали информацию о возможной остановке эксплуатации "Ансатов" из-за того, что ремонтировать двигатели PW 207К производства Pratt &amp; Whitney Canada не получится. У двигателей вертолетов заканчивается ресурс. После налета в 3 тысячи часов технику необходимо продиагностировать или отремонтировать. Производитель отказывается обслуживать машины из-за санкций. "В настоящее время проводятся наземные испытания вертолета "Ансат" с новыми отечественными двигателями ВК-650В, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний - висений и перемещений у земли в обеспечение первого вылета", - сообщил Минпромторг РФ. Минпромторг отметил, что на вертолете "Ансат" заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные. Базой для импортозамещенного "Ансата" стала сертифицированная в конце 2022 года модернизированная версия винтокрылой машины. Вертолет увеличит дальность полета с 505 до 660 километров. Машина получит автопилот, модернизированную систему обогрева и другие. После завершения всех видов необходимых испытаний и прохождения соответствующих процедур в Росавиации планируется сертифицировать обновленный "Ансат" в импортозамещенном облике. Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 27 февраля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ 17 февраля показал два вертолета "Ансат" - в санитарном и полицейском вариантах. "Ансат" используют несколько российских операторов. Например, эти вертолеты составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). "Ансаты" эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 человек в 54 регионах России.
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
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технологии, россия, оаэ, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вертолеты россии
Технологии, Россия, ОАЭ, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вертолеты России
В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"

Минпромторг: "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет "Ансат" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вертолет "Ансат" проходит наземные испытания с отечественным двигателем, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний, сообщил Минпромторг РФ.
Ранее "Известия" опубликовали информацию о возможной остановке эксплуатации "Ансатов" из-за того, что ремонтировать двигатели PW 207К производства Pratt & Whitney Canada не получится. У двигателей вертолетов заканчивается ресурс. После налета в 3 тысячи часов технику необходимо продиагностировать или отремонтировать. Производитель отказывается обслуживать машины из-за санкций.
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"В настоящее время проводятся наземные испытания вертолета "Ансат" с новыми отечественными двигателями ВК-650В, ведется отладка систем для следующих этапов испытаний - висений и перемещений у земли в обеспечение первого вылета", - сообщил Минпромторг РФ.
Минпромторг отметил, что на вертолете "Ансат" заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные. Базой для импортозамещенного "Ансата" стала сертифицированная в конце 2022 года модернизированная версия винтокрылой машины.
Вертолет увеличит дальность полета с 505 до 660 километров. Машина получит автопилот, модернизированную систему обогрева и другие.
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После завершения всех видов необходимых испытаний и прохождения соответствующих процедур в Росавиации планируется сертифицировать обновленный "Ансат" в импортозамещенном облике.
Поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 27 февраля.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ 17 февраля показал два вертолета "Ансат" - в санитарном и полицейском вариантах. "Ансат" используют несколько российских операторов. Например, эти вертолеты составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). "Ансаты" эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 человек в 54 регионах России.
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ТехнологииРоссияОАЭАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Вертолеты России
 
 
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