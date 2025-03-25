ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
МО: ВС России освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
ВСУ потеряли в боях с группировкой "Запад" более 250 военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" взяли под контроль Малые Щербаки в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области
В начале прошлой недели Минобороны объявило об освобождении села Степовое к западу от Малых Щербаков.
Подразделения "Днепра" уничтожили за сутки более 70 украинских военных, два бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.
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