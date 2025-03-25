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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 25.03.2025 (обновлено: 16:23 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/minoborony-2007206404.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:19:00+03:00
2025-03-25T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в боях с группировкой "Запад" более 250 военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" взяли под контроль Малые Щербаки в Запорожской области.Подразделения "Днепра" уничтожили за сутки более 70 украинских военных, два бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

МО: ВС России освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили Мирное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
ВСУ потеряли в боях с группировкой "Запад" более 250 военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" взяли под контроль Малые Щербаки в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Малые Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области

В начале прошлой недели Минобороны объявило об освобождении села Степовое к западу от Малых Щербаков.

Подразделения "Днепра" уничтожили за сутки более 70 украинских военных, два бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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