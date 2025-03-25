https://ria.ru/20250325/minoborony-2007206404.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:19:00+03:00

2025-03-25T15:19:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.ВСУ потеряли в боях с группировкой "Запад" более 250 военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Кроме того, бойцы группировки войск "Днепр" взяли под контроль Малые Щербаки в Запорожской области.Подразделения "Днепра" уничтожили за сутки более 70 украинских военных, два бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины