https://ria.ru/20250325/migranty-2007076467.html
В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии
В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии - РИА Новости, 25.03.2025
В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:19:00+03:00
2025-03-25T00:19:00+03:00
2025-03-25T00:19:00+03:00
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать - прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке - дефицит рабочих рук. "При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность - чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу - то, на чем всегда настаивает ЛДПР, - давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии
В Госдуму внесут проект об обязательном указании в патентах мигрантов профессий
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать - прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке - дефицит рабочих рук.
"При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность - чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу - то, на чем всегда настаивает ЛДПР
, - давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону", - добавил Нилов.