https://ria.ru/20250325/migranty-2007076467.html

В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии

В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T00:19:00+03:00

2025-03-25T00:19:00+03:00

2025-03-25T00:19:00+03:00

общество

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать - прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке - дефицит рабочих рук. "При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность - чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу - то, на чем всегда настаивает ЛДПР, - давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

https://ria.ru/20250306/zapret-2003311676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, лдпр, госдума рф