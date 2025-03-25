Рейтинг@Mail.ru
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 25.03.2025 (обновлено: 21:00 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mid-2007299623.html
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся в Эр-Рияде экспертных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:48:00+03:00
2025-03-25T21:00:00+03:00
россия
белоруссия
сша
сергей лавров
максим рыженков
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся в Эр-Рияде экспертных консультаций России и США, сообщили во вторник в российском дипведомстве."В духе союзнических отношений Сергей Лавров проинформировал Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экспертных консультаций России и США. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, включая совместную работу в ООН и на других многосторонних площадках. Обсуждён график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007167755.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, сша, сергей лавров, максим рыженков, оон, в мире
Россия, Белоруссия, США, Сергей Лавров, Максим Рыженков, ООН, В мире
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США

Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся в Эр-Рияде экспертных консультаций России и США, сообщили во вторник в российском дипведомстве.
"В духе союзнических отношений Сергей Лавров проинформировал Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экспертных консультаций России и США. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, включая совместную работу в ООН и на других многосторонних площадках. Обсуждён график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США
Вчера, 12:54
 
РоссияБелоруссияСШАСергей ЛавровМаксим РыженковООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала