https://ria.ru/20250325/mid-2007299623.html
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся в Эр-Рияде экспертных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся в Эр-Рияде экспертных консультаций России и США, сообщили во вторник в российском дипведомстве."В духе союзнических отношений Сергей Лавров проинформировал Максима Рыженкова об основных итогах состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экспертных консультаций России и США. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, включая совместную работу в ООН и на других многосторонних площадках. Обсуждён график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007167755.html
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россия, белоруссия, сша, сергей лавров, максим рыженков, оон, в мире
Россия, Белоруссия, США, Сергей Лавров, Максим Рыженков, ООН, В мире
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров России и США
Лавров проинформировал МИД Белоруссии об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде