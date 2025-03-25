https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html

Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя

Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя - РИА Новости, 25.03.2025

Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя

Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

северная каролина

в мире

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York Post со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях. "Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своем заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя", - говорится в публикации издания. На видео мужчина в ростовом костюме медведя медленно приближается к животному, машет руками, топает по земле и бьет по капоту припаркованной машины. В конце концов животное ретируется.

https://ria.ru/20241218/ssha-1989822917.html

северная каролина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

северная каролина, в мире, сша