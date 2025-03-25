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Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя - РИА Новости, 25.03.2025
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13:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html
Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя
Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя - РИА Новости, 25.03.2025
Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя
Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:58:00+03:00
2025-03-25T13:58:00+03:00
северная каролина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York Post со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях. "Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своем заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя", - говорится в публикации издания. На видео мужчина в ростовом костюме медведя медленно приближается к животному, машет руками, топает по земле и бьет по капоту припаркованной машины. В конце концов животное ретируется.
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северная каролина, в мире, сша
Северная Каролина, В мире, США
Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя

NYP: житель Северной Каролины прогнал черного медведя, переодевшись медведем

© Кадр видео из соцсетейАмериканец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем
Американец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Американец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York Post со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях.
"Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своем заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя", - говорится в публикации издания.
На видео мужчина в ростовом костюме медведя медленно приближается к животному, машет руками, топает по земле и бьет по капоту припаркованной машины. В конце концов животное ретируется.
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