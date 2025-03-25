Американец придумал необычный способ прогнать забредшего во двор медведя
NYP: житель Северной Каролины прогнал черного медведя, переодевшись медведем
© Кадр видео из соцсетейАмериканец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем
© Кадр видео из соцсетей
Американец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя, сам переодевшись медведем, сообщает издание New York Post со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях.
"Житель Северной Каролины решил более творчески подойти к решению проблемы с медведем на своем заднем дворе: он надел мультяшный костюм медведя и каким-то образом сумел прогнать незваного гостя", - говорится в публикации издания.
На видео мужчина в ростовом костюме медведя медленно приближается к животному, машет руками, топает по земле и бьет по капоту припаркованной машины. В конце концов животное ретируется.
В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника, мужчина умер
18 декабря 2024, 06:21