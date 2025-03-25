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Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа

Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025

Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа

Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в салоне сотовой связи в Махачкале после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в салоне сотовой связи в Махачкале после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий происшествия привлечены 25 спасателей и семь единиц техники.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html

махачкала

россия

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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва 2025-03-25T11:12 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия