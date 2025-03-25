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Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа
Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа
Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в салоне сотовой связи в Махачкале после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:12:00+03:00
2025-03-25T11:12:00+03:00
2025-03-25T11:17:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в салоне сотовой связи в Махачкале после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий происшествия привлечены 25 спасателей и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html
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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
2025-03-25T11:12
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Россия
Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа
МЧС: пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа