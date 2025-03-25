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В чате Белого дома не было секретных материалов, заявила Габбард
В чате Белого дома не было секретных материалов, заявила Габбард - РИА Новости, 25.03.2025
В чате Белого дома не было секретных материалов, заявила Габбард
Глава национальной разведки Тулси Габбард заявила, что в групповом чате высокопоставленных чиновников США, переписка которых была обнародована в СМИ, не было... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава национальной разведки Тулси Габбард заявила, что в групповом чате высокопоставленных чиновников США, переписка которых была обнародована в СМИ, не было конфиденциальной информации. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Я повторяю, что не было никаких секретных материалов, которые мы бы распространяли (в чате - ред."), - заявила Габбард на слушаниях в Сенате.
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в мире, технологии, сша, йемен, тулси габбард, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Йемен, Тулси Габбард, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
В чате Белого дома не было секретных материалов, заявила Габбард
Глава разведки Габбард: в чате чиновников США не было секретной информации